FirenzeViola Vanoli a caccia di equilibrio rispolvera Brescianini: soluzione o tampone momentaneo?

Dopo il 3-0 di Monza, Vanoli cerca nuove soluzioni per dare solidità alla Fiorentina. Brescianini può aiutare, ma il problema è ben più grave di un singolo

La Fiorentina ha bisogno di ritrovare equilibrio. È questo il principale problema che Paolo Vanoli sta affrontando ormai da mesi in una stagione nella quale la squadra viola continua a faticare nel trovare una propria identità. La sconfitta per 3-0 contro il Monza di lunedì scorso ha evidenziato ancora una volta le difficoltà della squadra, ed in particolare del centrocampo, nel saper fare filtro e dare copertura a una difesa spesso in balia degli avversari. Ecco perché, come spesso è accaduto nel corso di questo campionato, Vanoli è tornato a pensare ad uno schieramento titolare con la presenza di Marco Brescianini, visto come un equilibratore.

Fisicità e sostanza per il centrocampo viola

Il centrocampista viola porta in dote fisicità, corsa, capacità di accompagnare l'azione e attenzione alla fase di non possesso. Qualità che potrebbero garantire maggiore sostanza a una mediana che troppo spesso fatica a proteggere la difesa e a mantenere compatta la squadra. Brescianini tra l'altro, come accennato, ha già trovato spazio nella gestione di Vanoli di questo campionato, soprattutto tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, quando è stato schierato titolare per tre partite consecutive contro Inter, Atalanta e Sassuolo.

Un singolo non basta

Il suo bilancio stagionale parla di 11 presenze complessive tra Serie A e Coppa Italia, con 581 minuti giocati e un assist. In campionato sono invece 9 le apparizioni, 5 da titolare, per un totale di 431 minuti. Numeri che raccontano di un giocatore che comunque è nelle rotazioni e che ha già dimostrato di poter essere una risorsa per il centrocampo viola. Adesso Vanoli potrebbe tornare a fare affidamento su di lui proprio per provare a correggere i problemi emersi nelle ultime uscite. L'ipotesi di un centrocampo a tre, con Brescianini insieme a Fagioli e Ndour, permetterebbe di aumentare la densità nella zona centrale e garantire maggiore copertura nelle transizioni difensive. Un modo per provare a restituire ordine a una squadra che, al momento, sembra aver smarrito le proprie certezze. Naturalmente, il solo inserimento del centrocampista non potrà risolvere tutti i problemi. L'equilibrio di una squadra è un qualcosa che non può dipendere da un singolo ma che è frutto dei meccanisimi di gioco di un'intera squadra, questi purtroppo sconosciuti da tempo a Firenze.