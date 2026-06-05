RFV Palazzi su Grosso: "È la scelta giusta. Vanoli? È stato trattato male"

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Mario Palazzi, storico vice allenatore di Serse Cosmi, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando nel nuovo allenatore della Fiorentina, Fabio Grosso: "È un ragazzo molto serio e legato a valori umani. Secondo me la Fiorentina ha fatto una scelta giusta, per un percorso che possa durare anche più di una stagione".

Com'è il gioco di Fabio Grosso?

"Lui riesce anche ad adattarsi alle caratteristiche dei calciatori. Preferisce giocare con il 4-3-3 o il 4-2-3-1. Non è il solito integralista che non è mai disposto a cambiare, ma ha una duttilità tattica che gli permette di cambiare. Cambiando un calciatore e la tipologia di calciatore può anche modificare l'impostazione di gioco. Sicuramente in base ai giocatori, che ha si saprà adattare in modo tale da fare giocare la squadra al meglio. Bisogna essere bravi nella campagna acquisti, perché per tutti gli allenatori è necessario il materiale calcistico".

Ha poi aggiunto sull'ormai ex tecnico viola, Paolo Vanoli: "Vanoli è stato trattato male. In seguito la tifoseria si è accorta della grande impresa fatta. È arrivato in una situazione difficile, con uno spogliatoio sfilacciato. Ha sistemato tutto con grande umiltà e penso che si meriti altre opportunità. Ci ha messo l'anima ed è riuscito a fare una grande impresa".

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