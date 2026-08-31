RFV Pagliari: "Beto è un attaccante da 10-15 reti. Preferisco uno così, i fenomeni non esistono più"

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L'agente sportivo, Silvio Pagliari, è intervenuto ai microfoni dei nostri inviati a Milano in occasione degli ultimi giorni di calciomercato parlando dei movimenti dei suoi assistiti e del mercato della Fiorentina: "Lykogiannis aveva altre opportunità oltre l'AEK Atene, ma il ragazzo voleva tornare a casa sua e giocare la Champions League".

Mitaj è un calciatore che segui molto, anche andando a vedere le sue partite. È così che bisogna fare questo lavoro?

"Questo non sta a me dirlo. Noi lavoriamo così da molti, in particolare con i calciatori giovani. Con Mario c'è un bel rapporto. L'ho preso che era nelle giovanili dell'AEK, siamo andati poi al Lokomotiv Mosca e dopo 2 anni ha deciso di andare all'Al-Ittihad, dove ha vinto tutto. Quest'anno ha poi deciso di venire a giocare in Italia".

Si aspettava un mercato di questa portata dalla Fiorentina?

"Per chi conosce Fabio Paratici, sapevo benissimo che avrebbe rivoltato la squadra. Ora serve tempo perché l'allenatore deve mettere insieme tanti calciatori nuovi, tanti nazionalità diverse… Poi nessuno si aspettava un rendimento da sette reti subite e zero segnate. Insomma è un momento difficile, ma serve dare tempo. Credo che, conoscendo Firenze e i suoi tifosi, ora saranno momenti difficili".

Crede che la vicenda Kean abbia ritardato le operazioni della Fiorentina?

"Io non pensa che dipende da queste vicenda, ma penso che sia il fatto che amalgamare tanti nuovi calciatori non è facile. Non è semplice trovare subito la quadra. Io sono fiducioso nel medio-lungo tempo, se gli danno tempo".

Lei come valuta l'acquisto di Beto?

"Inizialmente bisogna capire che tipo di attaccante serve a Grosso, se un Zirkzee che viene incontro o se un Beto che va sul lungo. Beto per me è un buon attaccante che può fare 10-15 gol. Io preferisco un attaccante di questo tipo, poi mettiamoci in testa che i fenomeni non esistono più".

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