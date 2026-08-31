Sky: la Fiorentina chiude per Beto: il giocatore arriva per 18 milioni di euro dall'Everton
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Novità di mercato importante riportata in serata da Sky Sport. La Fiorentina, stando a quanto riportato dall'emittente satellitare, avrebbe chiuso l'acquisto di Betuncal Beto, attaccante classe 1998 di proprietà dell'Everton, per una cifra di 18 milioni di euro. L'affare sarebbe stato impostato da Fabio Paratici con la formula del trasferimento a titolo definitivo e il giocatore, che in Italia abbiamo conosciuto per le due stagioni disputate all'Udinese, è ora quindi atteso a Firenze per sostenere le visite mediche.
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Copertina
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Tommaso LoretoAltri 3 schiaffi che sciupano la festa e scoperchiano una doppia responsabilità. Quella del ds per il ritardo nella costruzione della rosa e del tecnico per un’idea di gioco che non c’è
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