RFV Faccenda sulla Viola: "Male la difesa, ma è il centrocampo che mi preoccupa"

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Mario Faccenda, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola - nel corso della trasmissione "Viola amore mio" per commentare i problemi difensivi della squadra di Grosso: "La Fiorentina dà l'impressine di essere ancora indietro da un punto di vista fisico. Ma al di là della difesa, quello che mi lascia perplesso sono le lacune del centrocampo".

È preoccupato anche per il poco apporto dei terzini?

"Ho visto difficoltà nelle diagonali difensive, soprattutto Jimenez. Valdepenas invece mi è piaciuto. Si dice che agosto non sia un mese veritiero... vediamo cosa succederà a settembre. È complicato analizzare il momento della squadra".

Qualcuno dice che c'è anche un problema portiere...

"No, non sono d'accordo. Per me la struttura da cui doveva ripartire la Fiorentina quest'anno era: De Gea, Fagioli e Kean. Poi non so le idee della società per Fagioli, ma su De Gea non ho dubbi".