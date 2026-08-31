RFV Di Chiara: "Ci sono dei problemi di preparazione. Centenario? Festa bellissima"

vedi letture

Alberto Di Chiara, ex calciatore di Fiorentina e Parma, tra le altre, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" parlando della festa del centenario e della figuraccia contro il Frosinone: "È stato veramente molto bello, vi erano tutte le generazioni della storia della Fiorentina".

Chi ti ha impressionato di più?

"Quello che mi ha impressionato di più è Boranga, che era vestito in modo giovanile. C'erano tutti della mia generazione. Allo stadio è stata una festa bellissima, per quanto riguarda la partita non ne parliamo".

Che ti dice la partita da uomo di calcio?

"La partita mi dice che ci sono dei problemi di preparazione. Io reputo che possa condizionare la prima parte della stagione. Il ritiro in montagna crea maggiormente il gruppo, rispetto al ritiro al Viola Park. Aiuta ad amalgamare il gruppo perché ti isoli in un momento importante della stagione, come quello della preparazione, che va fatta in un certo modo. A Bagno a Ripoli c'è troppo caldo e questo può contribuire alla qualità fisica e questo si è visto in modo lampante contro il Frosinone, dove gli avversari arrivavano sempre prima. Questa non è la causa principale, ma può avere influenzato. Il ritiro per la preparazione serve non solo a livello fisico, ma anche a livello psicologico, dato che in ritiro si fa tutto insieme".

Cosa pensa dei nuovi terzini?

"Dodo ha delle difficoltà a livello difensivo, ma se questo è il livello fai fatica con tutti. Ora è come sparare sulla Croce Rossa, hai fatto due partite con sette reti subite. La Fiorentina si deve basare su ritmi alti e sulle qualità tecniche dei suoi calciatori. Contro il Frosinone, a parte qualche giocata di Mastantuono non si è visto molto. È un calciatore che ti può scardinare la difesa ed è un arma che può risolvere dei problemi, indubbiamente serve anche tutto il resto. Non si possono prendere determinati gol. Queste sono cose che Grosso deve sistemare".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola!