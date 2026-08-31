Live -1 alla chiusura del mercato: segui gli aggiornamenti minuto per minuto

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18.33 - Dopo i due colpi in entrata in attacco e Kean in uscita, stand by le altre operazioni sulle quali la Fiorentina sta lavorando, ossia Gudmundsson e Mandragora in uscita e Thorstvedt e Torreira a centrocampo.

17.55 - Moise Kean ha terminato le visite mediche con il Como e a breve può firmare con i lariani.

17.45 - Sul suo canale Youtube l'esperto di mercato Alfredo Pedullà fa un punto sulla situazione di Gudmundsson alla Lazio: "Gudmundsson ha aperto alla Lazio, ma ci sono dubbi sulla collocazione tattica, ora il calciatore della Fiorentina si trova appeso a un filo. La trattativa è in stand-by"

17.35 - Aggiornamento importante per quanto riguarda il possibile ritorno alla Fiorentina di Lucas Torreira: l'agente è volato ad Istanbul per provare a sbloccare la trattativa tra Galatasaray e Fiorentina appunto.

17. 26 - In attesa dell'ufficialità la Fiorentina fa intendere di aver scelto Beto per le sue caratteristiche tecniche più funzionali per la il gioco di Grosso, non a casa l'offerta vera e propria è stata fatta all'Everton per il portoghese (con passaporto della Guinea Bissau) e non al Manchester per Zirkzee pur valutato.

16.57 - C'è attesa anche per un altro acquisto della Fiorentina, si tratta di Wilfried Gnonto, l'esterno che arriverà in serata dal Leeds. L'accordo per il trasferimento c'è già, il classe 2003 che ha vestito anche la maglia della Nazionale arriverà in prestito con diritto di riscatto.

16.38 - Con l'arrivo di Beto, la Fiorentina libera Kean e lo autorizza alle visite mediche con il Como.

16.35 - In uscita Riccardo Sottil rinnova fino al 2028 con la Fiorentina per poter andare al Watford, in prestito con diritto di riscatto.

16.30 - Beto è a Firenze pronto a diventare un giocatore della Fiorentina. Alle 14.30, come già raccontato anche con le immagini dall'aeroporto, è atterrato per poi andare a fare le visite propedeudiche alla firma.

Manca un giorno alla chiusura del calciomercato, con la sessione estiva che in Italia e nei massimi campionati europei chiuderà i battenti domani, alle 20 per quanto ci riguarda. Poi saranno possibili solo movimenti in uscita verso mercati ancora aperti e in entrata per quanto riguarda gli svincolati. FirenzeViola seguirà passo passo le ultime ore di questo mercato, non prima di un riassunto di quanto accaduto in mattinata, attraverso la diretta testuale dalla redazione, con il supporto dei nostri inviati a Milano e a Firenze.