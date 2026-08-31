Calciomercato
Torreira-Fiorentina, pista difficile ma viva: si lavora per trovare l’intesa
La strada per riportare Lucas Torreira alla Fiorentina resta complicata, ma non è ancora chiusa. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, le parti continuano infatti a lavorare per provare a trovare un’intesa e rendere possibile il ritorno in viola del centrocampista uruguaiano. Una trattativa tutt’altro che semplice, sulla quale restano diversi ostacoli da superare, ma i contatti proseguono e la pista rimane viva. Torreira, già protagonista a Firenze nella stagione 2021/22, potrebbe dunque tornare a indossare la maglia viola: servirà però uno sforzo per avvicinare le rispettive posizioni.
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