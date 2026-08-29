RFV Calamai: "C'è un colpevole e non è Grosso. 120 milioni e va rifatta la squadra"

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Al termine di Fiorentina-Frosinone 0-3, Luca Calamai ha parlato a Radio Firenzeviola. Queste le sue parole: "Oggi Grosso ha colpe, sì. Ma oggi il colpevole è chi ha costruito questa squadra e non l'ha finita. Per me Paratici è molto bravo ma ha portato stasera una squadra improponibile. Ancora più grave che sia arrivata così al Centenario. Io non conosco una squadra che non ha un attaccante di riserva. Kean doveva giocare, senza fare tutto questo casino con notizie fatte uscire volutamente. La Juventus fa giocare David nonostante sia già venduto.

Noi non abbiamo ancora l'alternativa, e Kean non gioca... E ve la prendete con Grosso. Poi chiunque è in grado di fare ciò che ha fatto questo allenatore non opponendosi alle circostanze. Ma chi l'ha scelto l'allenatore? Qui c'è una persona che ha speso 120 milioni e ha 3 giorni per rifare la squadra. Ora il grande colpevole è Fabio Paratici. Il prima mi era piaciuto molto, manca il dopo. Al momento della verità, cioè ora, non hai niente di quello che ti serviva. Poi se hai un allenatore come Grosso che gioca di ripartenza e poi hai giocatori che fanno possesso palla.