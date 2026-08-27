Kean ha capito la strategia del club e vuole andarsene. Contatto tra Paratici e Zirkzee. Beto l’alternativa. Per la fascia occhio a Philogene. Il Nottingham Forest gioca al ribasso per Dodo. Su Fabbian piomba il Parma

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Moise Kean è destinato ad andarsene, non da adesso ma da inizio estate. Sebbene la società faccia passare l’attaccante per insofferente, ha tutto l’interesse a cederlo per liberarsi del suo ingaggio colossale (da 6 milioni e non 4,5 milioni, secondo Sky) e dei suoi eccessi, che ci sono sempre stati ma che emergono solo oggi in quanto fa comodo al club. Kean questa mossa l’ha capita ed ecco che, dopo aver lasciato carta bianca alla Fiorentina per tre mesi, le ha fatto sapere di voler andare al Como. Le idee della dirigenza erano chiare fin da quando il 17 giugno ha annunciato ai suoi agenti che non l’avrebbe trattenuto a fronte di un’offerta adeguata. I viola pensavano di risolvere la faccenda entro il mese di luglio e invece no, per questo ci hanno comunicato a inizio agosto che Kean sarebbe rimasto e avrebbe fatto il centravanti titolare. Salvo smentirsi una volta che il Como, in data 17 agosto, ha formulato la prima proposta ufficiale da 30 milioni complessivi. E il 24 agosto la seconda da 40 totali.

Alla ricerca del sostituto

La Fiorentina preferirebbe vendere Kean all’estero in modo da non rinforzare una diretta concorrente, ma sa benissimo che il Como può soddisfarla economicamente, quindi è alla ricerca di un nuovo attaccante. Nei giorni scorsi c’è stato un contatto tra Paratici e Joshua Zirkzee del Manchester United. Uno scambio di informazioni e una manifestazione di interesse da parte del ds viola. L’olandese tornerebbe volentieri in Serie A, e il suo ingaggio da 3,5 milioni netti più 1 di bonus non spaventa. Soprattutto se Kean percepisce 6 milioni. Il grande ostacolo sono i 30-35 milioni chiesti dai Red Devils oltre alla volontà non ancora chiara del calciatore, su cui c’è la Juventus. L’alternativa principale si chiama Beto Betuncal, ex Udinese di proprietà dell’Everton che lo valuta 25-30 milioni. Guadagna 2 milioni più 0,5 di bonus.

Corsa contro il tempo per l’ala

Parallelamente alla telenovela Kean, la Fiorentina dovrà portare a casa un esterno offensivo. C’era un accordo per il prestito con obbligo di riscatto di Ernest Poku, sennonché il classe 2004 ha scelto di andare da Vincenzo Italiano al Besiktas. Ora la dirigenza viola dovrà rimboccarsi le maniche per individuare un’altra ala di qualità. Piace sempre Johan Bakayoko del Lipsia, che ne fa una valutazione da più di 20 milioni. Nel mirino pure Jaden Philogene, ventiquattrenne inglese che ha fatto sapere all’Ipswich Town, con cui ha un contratto valido fino al 2029, di voler cambiare aria. L’idea dell’ultimo minuto può essere Matteo Cancellieri della Lazio, fondamentalmente per motivi economici: non costerebbe più di 6-7 milioni essendo in scadenza.

Dodo e Fabbian con le valigie

Il Nottingham Forest ha presentato un’offerta da 7 milioni per Dodo, sapendo che la Fiorentina ne chiede almeno 10. Le parti trattano, ma alla fine si farà perché serve a tutti. Il brasiliano ha già dato il suo via libera al trasferimento in Inghilterra. Infine il Parma è piombato su Giovanni Fabbian. Nelle ultime ore c'è stato l'inserimento deciso dei ducali che proveranno ad aggiudicarselo a breve, forti dei buoni uffici tra il loro direttore sportivo, Federico Cherubini, e Fabio Paratici. Per Fabbian si era fatto avanti anche il Getafe, il quale aveva proposto un’operazione in prestito rifiutata dal club viola.