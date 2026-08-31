RFV Calamai: "Beto altra storia rispetto a Zirkzee, mi aspettavo qualcosa di più"

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Nel consueto "Caffè nero bollente" in diretta tutte le mattine su Radio Firenzeviola, Luca Calamai ha commentato così l'arrivo di Beto alla Fiorentina: "Siamo entrati in un tunnel che non ci fa vedere la fine. Queste ultime operazioni di mercato non rispecchiano i sogni e le speranze. Zirkzee era una sfida affascinante e portava a Firenze un giocatore di livello assoluto. Beto è un'altra storia, è un calciatore che la Fiorentina cercherà di rilanciare, che è all'interno di un determinato valore. Oggi è peggio di Kean.

E con Pellegrino entrerà in competizione per decidere chi sarà il punto di riferimento dell'attacco. Anche su questo fronte mi aspettavo qualcosa di più. Oggi la Fiorentina si appresta a chiudere un mercato avendo speso tanti soldi con il timore che non sia la squadra che può puntare ai primi 5-6 posti del campionato. Tocca all'allenatore costruire un progetto tecnico".