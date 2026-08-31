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Fiorentina Primavera, oggi c'è il Verona: viola a caccia del primo successo

Fiorentina Primavera, oggi c'è il Verona: viola a caccia del primo successoFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:45Primo Piano
di Andrea Giannattasio

La Fiorentina Primavera torna in campo oggi a caccia della prima vittoria in campionato. Dopo il pareggio conquistato in extremis nella gara d’esordio contro il Sassuolo, grazie al gol dell’1-1 siglato nel finale da Jallow, la squadra di Andreazzoli affronterà l'Hellas Verona nella sfida valida per la seconda giornata. Fischio d’inizio alle 16.45, con diretta televisiva su Sportitalia.

I giovani viola proveranno a dare continuità alla reazione mostrata nel primo turno e a trasformare il punto strappato all’ultimo respiro in una spinta verso il primo successo stagionale. Dall’altra parte ci sarà un Verona chiamato a riscattarsi dopo il passo falso dell’esordio: la formazione gialloblù è stata infatti sconfitta per 1-0 in casa dal Cesena. Una sfida già importante, dunque, per due squadre ancora alla ricerca della prima vittoria.