Per Zirkzee erano pronti 40 milioni, alla fine arriva Beto: la ricostruzione

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La Fiorentina ha trovato il sostituto di Moise Kean. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il club viola ha raggiunto l'accordo per Beto, attaccante portoghese di proprietà dell'Everton, per il quale è pronta a investire 18 milioni di euro a titolo definitivo. Una svolta arrivata al termine di una domenica frenetica vissuta al Viola Park, con il direttore sportivo Fabio Paratici impegnato in prima persona a trovare una soluzione per l'attacco dopo la sempre più probabile partenza di Kean destinazione Como. L'attaccante della Fiorentina, per il quale i lariani sono pronti a mettere sul piatto circa 40 milioni di euro, potrebbe già oggi viaggiare verso la Lombardia.

La prima scelta della Fiorentina era Joshua Zirkzee, per il quale i viola avevano presentato un'offerta al Manchester United da 40 milioni, impostata sul prestito oneroso, oltre a un ingaggio da 4,5 milioni a stagione per l'olandese. La trattativa, però, non si è sbloccata, anche per l'inserimento della Juventus, e la dirigenza ha deciso di cambiare obiettivo. C'era stato anche un sondaggio per Folarin Balogun, prima della virata definitiva su Beto.

Il portoghese, ex Udinese, è reduce da tre stagioni e mezzo all'Everton e ha dato il proprio consenso al trasferimento. Ora, con l'operazione Kean in uscita e l'arrivo di Beto, la Fiorentina potrebbe utilizzare parte del ricavato per un altro colpo offensivo: Wilfried Gnonto del Leeds resta infatti un obiettivo concreto per la fascia. Sullo sfondo, infine, anche la suggestione del ritorno di Lucas Torreira a centrocampo.