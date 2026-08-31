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Gnonto-Fiorentina, c’è l’accordo ma ancora l'esterno non ha l'ok per partire

Gnonto-Fiorentina, c’è l’accordo ma ancora l'esterno non ha l'ok per partireFirenzeViola.it
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Oggi alle 12:45Primo Piano
di Redazione FV
fonte da Milano - Pietro Lazzerini

La Fiorentina ha raggiunto l’accordo per l’arrivo di Wilfried Gnonto, ma deve ancora attendere il via libera definitivo del Leeds. Come appreso da Firenzeviola.it, il club inglese, infatti, non ha ancora autorizzato la partenza dell’attaccante azzurro e vuole prima individuare un sostituto adeguato. L’intesa con i viola c’è, ma per sbloccare definitivamente l’operazione servirà dunque la fumata bianca degli inglesi.