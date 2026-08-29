Il monologo di Dario Baldi nel giorno del centenario: “Io tifo la Fiorentina perché”

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Nel corso della speciale diretta di ventiquattro ore organizzata da Radio FirenzeViola per celebrare i cento anni della Fiorentina, non sono mancati e non mancheranno i momenti particolarmente emozionanti. Tra questi, il nostro Dario Baldi ha preparato e letto un monologo dal titolo “Io tifo Fiorentina perché”, nel quale ha raccontato le ragioni che lo spingono a vivere ogni giorno la sua passione per i colori viola.

Un racconto dedicato alla Fiorentina e al legame profondo che unisce la squadra alla sua gente, fatto di emozioni, ricordi, gioie e anche momenti difficili che, nel corso degli anni, hanno contribuito a rendere ancora più speciale il sentimento verso la maglia viola.