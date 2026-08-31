RFV A. Orlando: "Beto, se sta bene, può essere immarcabile. Ma non so se è all'altezza di Kean"

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Alessandro Orlando, ex calciatore tra le altre di Udinese e Fiorentina, è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" per parlare dell'imminente arrivo di Beto: "Nella sua avventura a Udine, Beto era molto giovane. Si vedeva che aveva delle qualità ma riusciva ad esprimerle solo a sprazzi. E' un finalizzatore e penso che alla Fiorentina un giocatore come lui serva. Adesso è nel pieno della sua maturità e quindi penso che possa far bene. Il problema però è la difesa in questo momento: il 3-0 subìto contro il Frosinone è un grosso problema".

Paratici aveva detto che se partiva Kean sarebbe arrivato un giocatore di pari valore o più forte...

"Eh diventa difficile trovare un giocatore come lui. Spero che Beto non sia un palliativo. Bisogna attendere a mio avviso un mese per vedere la squadra come reagirà dopo questa rivoluzione. Sicuramente la Fiorentina non è partita con il piede giusto e mi dispiace che la squadra nel giorno del centenario abbia perso 3-0".

Che rinforzo sarà Beto per la Fiorentina?

"A Udine aveva giornate che era immarcabile ed altre dove l'Udinese con lui in campo giocava in 10. Sono sincero, negli ultimi anni non l'ho seguito ma mi auguro che l'esperienza in Premier League lo abbia migliorato. Di certo è un giocatore con caratteristiche diverse da Kean: è un giocatore da profondità. ma non so se a livello realizzativo può sostituire Kean".