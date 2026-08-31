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Kean, addio a Firenze: via libera alle visite mediche con il Como

Kean, addio a Firenze: via libera alle visite mediche con il ComoFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Moise Kean è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Como. L’attaccante ha infatti ricevuto nelle ultime ore il via libera definitivo da parte della Fiorentina per svolgere le visite mediche con il club lariano, ultimo passaggio prima della firma e dell’ufficialità dell’operazione.

Si chiude così l’avventura in viola di Kean, durata due stagioni. Arrivato a Firenze nell’estate del 2024 dalla Juventus, il centravanti lascia la Fiorentina dopo essere stato uno dei principali riferimenti offensivi della squadra nell’ultimo biennio. Dopo giorni di trattative e contatti serrati, è dunque arrivato l’ok decisivo: Kean può iniziare la sua nuova avventura con il Como.