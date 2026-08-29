RFV Giorgetti: "Che botta. Un delitto calcistico al Franchi, Paratici dovrà spiegare"

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Angelo Giorgetti è intervenuto a Radio Firenzeviola dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Frosinone: "Che botta. Mamma mia. Oggi abbiamo assistito calcisticamente parlando a un delitto sportivo. Perdere 3-0 contro una neopromossa nella serata in cui si deve festeggiare davanti ai giocatori che hanno fatto la storia del club non è mai successo. Io sono senza parole. La Fiorentina è andata vicina al gol qualche volta, è vero, ma è una squadra che assomiglia troppo a quella dell'anno scorso. Paratici speriamo ci stupisca, ma dovrà spiegare qualcosa. Ok che il progetto è a lungo termine però non scherziamo, c'è qualcosa di profondo che non funziona".

Paratici ha fatto una squadra non adatta a Grosso?

"Un giocatore come Mastantuono potrebbe aver cambiato i piani anche dal punto di vista del modulo e quindi anche del mercato. Kean è ancora imbalsamato, aspettando che arrivi uno più forte di lui. Si è esposto tanto su questo Paratici, ora sei bloccato e non è facile. Dovesse arrivare Zirkzee sarei contento ma poi andrebbe valorizzato".

Cosa ne pensa di Grosso?

"Ciò che abbiamo visto in queste due partite è drammatico, soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento. Io francamente mi aspettavo un atteggiamento diverso, più che il gioco. Tanto più nel giorno del Centenario. Giocatori che mordono il campo. Invece a parte quel momento di sfortuna, sono stati dominati dal Frosinone. C'è qualcosa dentro che non funziona".