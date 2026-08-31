Idea di mercato per TMW: "Scambio con il Galatasaray Torreira-Gudmundsson"

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Lucas Torreira potrebbe tornare a vestire la maglia della Fiorentina in queste ultime ore di mercato e secondo TMW si potrebbe profilare uno scambio di prestiti. Il centrocampista uruguaiano, che ha già indossato la casacca viola nella stagione 2021/22, è vicino a salutare il Galatasaray e l'ultima idea per rivedere il classe '96 sulle rive dell'Arno sarebbe quella di uno scambio con Albert Gudmundsson. L'islandese è infatti uno dei giocatori che la Fiorentina è disposta a cedere in queste ultime ore di mercato, da qui l'idea di un possibile scambio di prestiti con Torreira che vorrebbe tornare a Firenze.