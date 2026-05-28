FirenzeViola Fiorentina, ancora qualche ora per il cambio Vanoli-Grosso

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Mancano solo gli ultimi dettagli, poi arriveranno le ufficialità dell'addio a Vanoli e del benvenuto al nuovo tecnico viola: Fabio Grosso

Il cambio tra Paolo Vanoli e Fabio Grosso è praticamente cosa fatta, nonostante dettagli e situazioni ancora da definire e che richiederanno ancora delle ore se non giorni, almeno per l'ufficialità. L'idea è quella ed ormai anche il tecnico di Verona ha capito di non essere più la scelta (almeno primaria) della Fiorentina che lo ha tenuto fermo per via dell'opzione esercitabile fino al 30 e può guardarsi intorno dopo un'annata difficile ma che lo ha visto certo vincitore: obiettivo raggiunto nonostante una situazione complicata anche dal punto di vista mentale e dello spogliatoio: e come punti nel girone di ritorno è stato tra i migliori.

Grosso-Fiorentina, ancora qualche ora d'attesa

Difficile che il cambio avvenga oggi perché c'è ancora da lavorare su alcuni aspetti per Grosso ma la strada è tracciata. Nel weekend comunque, complice la scadenza dell'opzione appunto, dovrebbe essere tutto fatto. D'altronde l'attesa per Pioli durò più di un mese ma alla fine arrivò senza problemi. Grosso, per il quale l'attesa sarà certo minore, firmerà un contratto biennale da circa 1,2 milioni a stagione.