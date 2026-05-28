RFV Ascari: "Aranda? Acerbo e poco adattabile al 4-3-3 di Grosso. Su Viery..."

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L'agente di giocatori Eugenio Ascari è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare del giovane giocatore del Boca Jr, il trequartista Aranda, accostato alla Fiorentina:

"Io l'ho visto giocare in Boca-Cruzeiro, giocatore interassantissimo dalle doti indiscutibili. Il Como e il Parma ed ora Bologna e Fiorentina si sono interessati a lui, brevilineo, da un paio di mesi titolare ma essendo un 2007 è ancora acerbo, sovraccaricarlo di responsabilità diventa complicato anche se nel Barcellona ci sono tanti giovani titolari. Il Como aveva pensato a lui come trequartista al posto di Nico Paz, ma può essere utilizzato anche come esterno alto a sinistra, io l'ho visto nel 4-4-2 come esterno di centrocampo. Insomma nel modulo di Grosso è di difficile collocazione e andrebbe ad occupare un posto da extra comunitario. Oltre ad avere una clausola già alta".

Che succederà con Beltran? "Ha segnato un solo gol in tutto il campionato e la valutazione del giocatore - 12 milioni più bonus quando lo acquistò la Fiorenitna dal River - è più bassa di 20 milioni. Anche se lo riprendesse il River certo lo prenderebbe per 8-10 milioni".

Koleosho può essere adatto? Il Paris fc sembra una succursale italiana. Lui sta facendo bene, ha già esperienza internazionale, nel 4-3-3 sarebbe adatto

Del difensore centrale Viery cosa pensa? "Chi l'ha visto lo accosta a Juan Jesus, sinistro, del 2005 del Cruzeiro. Ma significherebbe sorpassare Comuzzo perché se lo vai a prendere come fai a lasciarlo fuori?"