D. Tbilisi-Fiorentina, viola in campo alle 16: le formazioni ufficiali del match
Dopo aver superato il Septemvri Sofia con otto gol tra andata e ritorno, la Fiorentina Primavera torna in campo in Youth League. Alle 16 italiane, al Boris Paichadze National Stadium di Tbilisi, i viola affrontano la Dinamo nell’andata del terzo turno. I georgiani hanno eliminato il Copenaghen ai rigori, dopo che entrambe le squadre avevano vinto 3-0 in casa. Andreazzoli sceglie il 3-4-2-1, con Forte e Pirrò alle spalle di Campaniello e Turnone al centro della difesa con la fascia da capitano.
Dinamo Tbilisi (4-3-3): 1 Tchelidze; 2 Diakonidze, 3 Kobzonadze, 4 Lomidze (cap.), 5 Sharikadze; 8 Tsikolia, 6 Dzneladze, 10 Aduashvili; 7 Mikautadze, 9 Aleksidze, 11 Kvaratskhelia.
A disposizione: 12 Chochoshvili, 13 Gogua, 14 Tskvitaia, 15 Sharvashidze, 16 Khoperia, 17 Giorgadze, 18 Kakashvili, 19 Kurdovanidze, 20 Todria.
Allenatore: Vasil Geguchadze.
Fiorentina (3-4-2-1): 30 Fei; 23 Melani, 44 Turnone (cap.), 5 Boskovic; 41 Tosti, 17 Mataran, 8 S. Beldenti, 80 Martini; 18 Forte, 26 Pirrò; 29 Campaniello.
A disposizione: 99 Magalotti, 4 Cianciulli, 9 Egharevba, 10 Atzeni, 16 D. Beldenti, 42 Giannoni, 43 Chiti, 46 Barbone, 77 Colaciuri.
Allenatore: Aurelio Andreazzoli.
Arbitro: Benjamin Brand (Germania).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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