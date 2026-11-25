Hojbjerg gela la Fiorentina: "Amo giocare per il Marsiglia"

Per il centrocampo la Fiorentina ha messo nel mirino, già a gennaio, il danese Pierre-Emile Hojbjerg, giocatore del Marsiglia già inseguito questa estate e sul quale ha messo gli occhi anche la Juventus. Ma oggi, nella conferenza stampa della vigilia della sfida di Europa League contro il Levski Sofia ha dichiarato di voler rimanere all'OM. "A volte si dicono delle cose sulla stampa e non sempre sono vere.

Quest'anno ho sentito che qualcuno voleva che me ne andassi. Non posso presentarmi ogni giorno davanti alla sala stampa: tutto quello che posso fare è concentrarmi su ciò che mi chiede l'allenatore e cercare di rappresentare questa maglia nel miglior modo possibile. Amo giocare per il Marsiglia, l'ho detto anche al tecnico l'altro giorno".