RFV Cagni sicuro: "Vanoli è stato bravo però io mi fido più delle scelte di Paratici"

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Il tecnico Luigi Cagni è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "I tempi supplementari" per parlare della situazione della Fiorentina e del prossimo allenatore. Ecco le sue parole: "Io dico che degli allenatori giovani che ho visto negli ultimi anni mi piace come si muove. Oggi l'allenatore è il 90% della squadra perche è l'uinco leader che c'è".

Si aspettava un colpo diverso da Paratici? "Ho avuto Paratici da ragazzino, lui ha dimostrato di avere tanta personalità nel ruolo che ha fatto. Le scelte che farà, le farà per la conoscenza che ha del calcio e per le situazioni. Lui e i fratelli Inzaghi erano malati di calcio, sapevano tutte le formazioni della provincia di Piacenza e sapevano tutti i giocatori, era una cosa assurda".

E' stata un po' ingenerosa la Fiorentina su Vanoli? "Le gestioni su questa cosa sono difficli, aspetti, vedi e valuti. Paolo è stato bravo e questo gli rimane sicuramente. Devi accettarlo e andare avanti. Mi è dispiaciuto però mi fido di Paratici, l'ho sempre seguito".

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