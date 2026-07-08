RFV Mpasinkatu: "Fossi in Piccoli non andrei alla Lazio. Valdepenas ha personalità"

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Il direttore sportivo Malù Mpasinkatu è intervenuto a "Palla al centro", in onda su Radio FirenzeViola, per parlare del mercato della Fiorentina "Io fossi in Piccoli piuttosto che andare alla Lazio in una piazza con una situazione ambientale difficile andrei in una piazza più tranquilla. L'aspetto ambientale conta. Io tornerei in una dimensione più adatta a Piccoli che può essere una realtà come Cagliari. Andare in piazze abituate in un certo modo e in cui non sei tranquillo non è la migliore delle soluzioni".

Cosa ne pensa di Valdepenas? "Lui di base è un difensore centrale. In Spagna però i giocatori si fanno giocare in più ruoli. Quando si pesca in quelle realtà prendi sempre giocatori di forte personalità e che si ambientano facilmente. A Firenze avrebbe una guida come De Gea. Essendo un mancino poi è ovvio sia più ricercato. Per me la Fiorentina farebbe bene ad andare fino in fondo con lui".

Con Dragusin e Viery, chi potrebbe partire in difesa? "È una domanda difficile perché io su Comuzzo ci credo ma è quello che ha il mercato più importante, anche più di Pongracic. Io però Comuzzo non lo venderei. Per me i quattro centrali devono essere tutti forti, poi con delle lievi gerarchie. Sarà un problema per Grosso ma ad averne di problemi così".

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