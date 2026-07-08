Sky insiste: la Fiorentina resta vigile su Oulai. Contatti costanti con gli agenti
FirenzeViola.it
Come riportato in questi minuti dall'esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito ufficiale, la Fiorentina resta vigile per Christ Oulaï. I viola sono interessati al centrocampista di proprietà del Trabzonspor e anche se non risultano offerte ufficiali come riportato in Turchia il classe 2006 è un giocatore molto gradito ai viola a determinate condizioni econimiche. I contatti tra la Fiorentina e l'entourage di Oulaï non si sono mai interrotti.
Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it da fonti afferenti alla Fiorentina, al momento Christ Oulaï non risulta essere tra gli obiettivi principali del club viola.
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