La Gazzetta dello Sport: "Fiorentina, tentazione Bakayoko. Occhio a Bjerkebo"
La Fiorentina cerca esterni e anche la Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento ai nomi in ballo. Luca Koleosho certo, ma anche Johan Bakayoko, che per la rosea diventa una tentazione. Il prezzo per il 23enne del Lipsia rimane elevato (20 milioni di euro) ma l'operazione Dragusin è la prova che Paratici sa lavorare bene sulle formule.
Si lavora anche su Koleosho, fronte sul quale non ci sono novità, scrive la Gazzetta. Ma la Fiorentina ha bisogno di almeno 3-4 esterni quindi occhio anche a Matteo Cancellieri della Lazio e Isak Bjerkebo, esterno sinistro svedese del Sirius.
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Il mercato che non ti aspetti: 34 milioni già investiti e una doppia strategia possibile. Rilancio di Commisso o cessioni "dolorose"? Paratici sta costruendo la sua Fiorentina con intelligenza: caccia agli esterni, ne servono almeno tredi Lorenzo Di Benedetto
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Copertina
FirenzeViolaL'importanza di ricostruire dalle fondamenta. Ora uno sforzo per un esterno in un paio di giorni
Angelo GiorgettiColpi fatti prima delle uscite e super multa archiviata: la Fiorentina dà segnali di forza. Dragusin, quelle frasi infelici del procuratore e la retromarcia. Un sondaggio per Gil. E a proposito di Grosso nello spogliatoio…
Mario TeneraniParatici per ora non vende, compra... Dragusin un colpo che spiega molto. Arriva un esterno forte: Bakayoko possibile. Koleosho e Thorstvedt sono vicini
Tommaso LoretoThorstvedt e Koleosho da consegnare a Grosso per il ritiro al Viola Park, intanto i viola frenano su Oulai e osservano Aranda. Per le cessioni servirà armarsi di pazienza
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