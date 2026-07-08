La Gazzetta dello Sport: "Fiorentina, tentazione Bakayoko. Occhio a Bjerkebo"

La Gazzetta dello Sport: "Fiorentina, tentazione Bakayoko. Occhio a Bjerkebo"
Oggi alle 08:52Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina cerca esterni e anche la Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento ai nomi in ballo. Luca Koleosho certo, ma anche Johan Bakayoko, che per la rosea diventa una tentazione. Il prezzo per il 23enne del Lipsia rimane elevato (20 milioni di euro) ma l'operazione Dragusin è la prova che Paratici sa lavorare bene sulle formule.

Si lavora anche su Koleosho, fronte sul quale non ci sono novità, scrive la Gazzetta. Ma la Fiorentina ha bisogno di almeno 3-4 esterni quindi occhio anche a Matteo Cancellieri della Lazio e Isak Bjerkebo, esterno sinistro svedese del Sirius.