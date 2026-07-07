RFV Lucchesi: "Paratici si muove come in una big e la società lo sostiene, vi spiego"

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Il dirigente sportivo, ex della Fiorentina, Fabrizio Lucchesi, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare del mercato viola: "Silenzio su Kean? A volte precede la tempesta, la partita per me è ancora tutta da giocare. Se la Fiorentina deve vendere per recuperare il deficit del passato mercato? Paratici si muove come nelle big, conta il saldo finanziario a fine periodo. Certo se sei in una società che non regge il disavanzo è diverso, ma lui è un professionisto abituato a lavorare in grandi squadre e la Fiorentina lo è, altrimenti ti senti grande ma poi ti muovi da provinciale. C'è ovviamente un'assunzione di budget e di repsonsabilità, non importa se prima incassa o prima compra, l'importante è che i conti tornino a fine stagione. Qui c'è una società che ti dà la possibilità di ragionare da grande e Paratici ha la sensibilità di capire come cascare in piedi".

Dragusin e Viery che colpi sono? "Non sono ancora campioni e da primissima fascia ma ci scommette e sono ovviamnete funzionali e ottimi per questa fascia di crescita. Vedo una logica in queste operazioni".

La scelta di Andreazzoli per la Primavera? "Ricominciamo a lavorare sulla formazione con allenatori insegnanti con più tecnica e meno tattica e valuto la scelta positivamente e molto intelligente, può coordinare tutta la griglia delle squadre giovanili".

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