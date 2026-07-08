RFV Lo Monaco: "La Fiorentina ora dietro ha abbondanza, serve comprare esterni"

vedi letture

Il direttore sportivo, Pietro Lo Monaco, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" parlando del mercato della Fiorentina a partire dall'arrivo di Radu Dragusin: "Sono molto contento del suo arrivo. La Fiorentina però in un settore che andava rafforzato ora è quasi sovraffollata. Dragusin quando ha giocato in Italia ha fatto bene, può dare un aiuto importante. La qualità numero uno che si cerca in un difensore è l'attenzione, quando bocciai Pongracic era perché aveva cali di concentrazione".

Cosa ne pensa di Valdepenas? "Vi confesso di non conoscerlo. Io però prima di prendere lui in quel ruolo, che sia terzino o centrale dove hai abbondanza, io andrei a prendere esterni, che non ce n'è neanche uno. In giro di ali offensive ce ne sono. Se devo fare uno sforzo mi concentro dove ho carenza, poi se mi avanzano soldi prendo anche altro. Il Boca Juniors ne ha due interessanti di esterni Aranda e Zeballos. A quest'ultimo a dicembre scade il contratto, se hai i contatti giusti ti puoi inserire".

Cosa si aspetta su Kean? "Io anche all'entourage del calciatore spero che qualcuno abbia dato un termine. Ognuno ha i propri interessi e deve organizzare i propri organici. Dopo il 15 luglio per me la faccenda deve essere ritenuta chiusa. Se la Fiorentina non riesce a venderlo alle condizioni che ha in testa tenerlo un altro anno non fa male a nessuno. Non stiamo parlando di un giocatore vecchio. I grandi attaccanti poi che sbagliano un'annata l'anno dopo vanno sempre in doppia cifra".