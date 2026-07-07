RFV Giulio Dini: "Mi ha sorpreso in positivo la scelta di Andreazzoli per la Primavera"

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Giulio Dini, avvocato, ds e osservatore, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro", per commentare le ultime sul mondo Fiorentina: "Per quanto riguarda le mosse di mercato mi convince l'idea di andare a fare operazioni adesso, cercando di anticipare anche i competitor. Ci sono club troppo più forti della Fiorentina ma per il livello dei viola stanno facendo molto. Mi convince anche l'autonomia che stanno dando a Fabio Paratici. Lui ha chiesto responsabilità e se le è assunte. Adesso sono arrivati dei centrali di livello e sono due segnali di quella che è una nuova politica.

Mi ha sorpreso che la Primavera venga affidata ad Aurelio Andreazzoli. Mi piace molto questa mossa e comprendo lo spirito; è un allenatore meraviglioso, che gioca per vincere ma parla in maniera educata e convincente. Ai ragazzi passa i concetti giusti. L'idea è quella di dare in mano i ragazzi a uno che li farà giocare a calcio. L'unico limite di questa scelta è che così facendo la Fiorentina non si costruirà un allenatore".

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