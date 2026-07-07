RFV Maietta su Andreazzoli: "Brava Fiorentina a scegliere un maestro di calcio e di valori"

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Domenico Maietta è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per parlare della scelta della Fiorentina di Aurelio Andreazzoli come allenatore della Primavera, un tecnico che Maietta ben conosce dai tempi dell'Empoli: "Per me il maestro, come lo chiamo io, mi spiace di averlo avuto solo nel mio finale di carriera perché è un maestro e allenatore di altri tempi. Sono sorpreso di vederlo alla Primavera della Fiorentina? Più che altro sono sorpreso che abbia voglia ancora di allenare, visto che ha sempre detto che dopo una certa età avrebbe smesso però evidentemente non riesce a stare lontano dal campo e dunque ha accettato. E faccio i complimenti alla Fiorentina perché è andata mirata su una persona che insegna calcio, profili che oggi se ne vedono pochi; anche in tarda età lui insegna calcio e spero di andarlo a trovare presto".

Un progetto ad ampio raggio? "Possibile che diventi anche responsabile perché lo ritengo una persona che fa il bene della società, c'è un progetto importante che ha puntato su di lui e lui ha accettato. E faccio i complimenti al mister perché quando si mette a fare una cosa lui si fionda a farlo al 100%"

Lui non deve dimostrare nulla a differenza dei giovani e può far crescere i ragazzi al di là del risultato? "La penso anche io così, anche nella mia scuola calcio qui a Casalecchio. La vittoria è una conseguenza ma il focus devono essere i ragazzi, per prepararli alla prima squadra o in club dove possono diventare giocatori professionistici. Bisogna tirare fuori anche degli uomi. E Andreazzoli in questo senso è un professore che ti insegna come si vive nel mondo del calcio e fuori, i valori e il rispetto".

Cosa pensa di Dragusin da ex difensore? "E' un profilo internazionale, un giocatore importante che può fare solo che bene viste le fatiche della squadra viola dell'anno scorso. Dragusin può migliorare il reparto difensivo"