RFV Calamai: "Dubbio Fagioli: che posizione avrà? Il giudizio di Grosso determinante"

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Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha parlato così dei temi caldi in casa Fiorentina: "Aspetto con giusta curiosità la conferenza stampa di domani di Fabio Grosso, perché al di là di questo mercato scoppiettante vorrei cercare di capire quale sarà l'indirizzo tattico. E c'è un calciatore, come Nicolò Fagioli, che farà tutta la differenza del mondo. Non è che la domanda che mi faccio è se Fagioli piace o non piace a Grosso, sicuramente piace, Grosso lo conosce inoltre perché lo ha allenato. Il dibattito verte sulla posizione in campo di Fagioli, che è stato adattatao da Vanoli nel ruolo di playmaker un po' atipico, con ottimi risultati.

Man on tutti gli allenatori lo vedono in quel ruolo. E la valutazione che farà Grosso su Fagioli sarà determinante per gli sviluppi di mercato. Ho la sensazione che Grosso preferisca registi classici, di struttura, come Matic nel Sassuolo, però chissà. Poi arriveranno le scelte di mercato di Paratici".