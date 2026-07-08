CSC Flash, la Fiorentina vuole Valdepenas del Real Madird
Nuovo appuntamento con il “Chi si compra? Flash!”, la pillola di mercato a cura della redazione di FirenzeViola.it.
Obbiettivo Valdepenas
Interesse per Victor Valdepenas, difensore del Real Madrid che all'occorenza può giocare anche come terzino. I blancos vogliono testarlo in ritiro ma non escludono cessioni a fronte di offerte vantaggiose. L'operazione potrebbe essere impostata a titolo definitivo con una percentuale alta sulla futura rivendità che vorrebbe anche mantenere il controllo sul giocatore. La Fiorentina al momento è avanti sul Bologna.
Attesa per Koleosho
Per l'esterno d'attacco occhio sempre a Koleosho, tanto dipenderà dal Burnley che sul tavolo ha le offerte viola e del Paris Fc. Le alternative sono Bakayoko, Volpato e Aranda
Thorstvedt sempre in pole
A centrocampo Thorstdvet resta il primo obiettivo. La Fiorentina vorrebbe inserire Sohm per abbassare il prezzo.
Capitolo uscite
Seconda settimana aperta per la clausola di Kean che nessuno ancora ha voluto attivare. Amatucci invece val al Deportivo La Coruna per 2,5 milioni. Piccoli piace alla Lazio che però lo vorrebbe in prestito con diritto mentre la Fiorentina vorrebbe un obbligo sui 20 milioni.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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