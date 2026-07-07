RFV De Ketelaere batte Trump e l'ultimo fado di CR7: ascolta Mundialito!

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I Mondiali scandiscono il tempo delle nostre vite e adesso anche del palinsesto di Radio FirenzeViola: sulle nostre frequenze ecco Mundialito, un format giornaliero che troverete all'interno del palinsesto della nostra radio. A curarlo Alessandro Di Nardo, che ogni giorno ci racconterà storie, personaggi e contraddizioni del primo Mondiale a tre paesi, Stati Uniti, Messico e Canada.

Nella puntata di oggi torniamo sul caos legato al caso Balogun, ma anche sull'ultimo fado di Cristiano Ronaldo col Portogallo e sul tabellone dei quarti.

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