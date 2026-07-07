RFV Alcibiade su Dragusin: "In Under 23 mi colpì subito per la maturità"

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Raffaele Alcibiade, ex compagno di Dragusin ai tempi della Juventus Under 23, ha parlato del nuovo difensore della Fiorentina a “Chi si compra” in onda su Radio FirenzeViola: “Era molto giovane quando ci siamo conosciuti, poi ci sono stati un po’ di infortuni e poi si è ritrovato catapultato coi grandi. Ma già a 16/17 anni si trovava benissimo a giocare con gli adulti. Sembrava fosse nato per questo”.

Che ricordo ha del giovane Dragusin a livello di caratteristiche?

“È sempre stato molto strutturato fisicamente, ma poi ha tutto un discorso mentale che appartiene solo ai campioni. Fin da ragazzo aveva in testa solo di fare il professionista, a prescindere da chi avesse davanti. Rimasi scioccato perché una maturità a un’età così giovane, 16/17 anni, non l’avevo mai vista. Non pongo limiti su certi giocatori”.

C’era qualche qualità che spiccava?

“Non guardava in faccia a nessuno, magari invece quando si è giovani c’è bisogno di tempo per dimostrare chi sei veramente. Ricordo bene il suo primo allenamento, dissi ‘se possiamo teniamolo con noi’. Ogni partita faceva uno step in più, il che mi scioccava. Durante le partite non solo lo difendevo, ma lo sguinzagliavo proprio: aveva bisogno di questo, è sempre stato un ‘animale’…”.

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