MPASINKATU A RFV, Spero che Italiano resti. Farioli ok

Malù Mpasinkatu a Radio FirenzeViola

L'intermediario Malù Mpasinkatu ha parlato a Radio FirenzeViola, durante "Palla al Centro", del futuro della Fiorentina: "C'è tanto da lavorare e non bisogna sbagliare. Sarà determinante il finale di stagione, gli obiettivi raggiunti, la classifica. Bisogna capire cosa ne sarà della Fiorentina, chi sarà l'allenatore".

Qual è la sua valutazione per la prossima panchina?

"Ci sono tanti allenatori di prospettiva. Pecchia è uno di questi, sta facendo un ottimo lavoro a Parma, così come ha fatto bene a Cremona. Il profilo per l'allenatore deve essere quello se si vuole restare sulla falsa riga di Italiano. Ci sono tanti giocatori giovani che possono fare al caso. Ad esempio Farioli".

Ce lo racconta?

"E' uno alla De Zerbi, che sta facendo bene. Così come Farioli al Nizza e Possanzini al Mantova. Se gli garantisci giocatori non fenomenali ma che facciano quanto meno al caso loro possono fare bene. Per allenare la Fiorentina penso ci sia la coda, anche se io spero che Italiano rimanga e magari lo farà per riconoscenza alla proprietà".