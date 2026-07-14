Calciomercato La Fiorentina chiude un altro colpo! Preso Valdepeñas, cifre e dettagli

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La Fiorentina non si ferma sul mercato e prende anche Valdepeñas dal Real Madrid: tutti i dettagli dell'operazione per il calciatore spagnolo

Era nell'aria da ieri sera, ora è arrivata la chiusura dell'accordo: la Fiorentina piazza il quinto acquisto del proprio mercato estivo e guarda ancora una volta in casa Real Madrid. Il club viola ha infatti chiuso per l'arrivo di Víctor Valdepeñas, talentuoso difensore classe 2006 cresciuto nel settore giovanile dei Blancos. Un'operazione importante sia dal punto di vista tecnico che economico, destinata a confermare la volontà della società di investire sui migliori giovani prospetti del panorama internazionale.

I dettagli dell'accordo con il Real Madrid

L'accordo tra le parti è stato raggiunto sulla base di 8 milioni di euro, cifra che consentirà alla Fiorentina di assicurarsi il cartellino del giocatore. Il Real Madrid, tuttavia, ha voluto mantenere il controllo su un talento considerato di grande prospettiva e si è garantito il 50% sulla futura rivendita. Una formula che ricorda da vicino quella utilizzata dai madrileni per Nico Paz, altro gioiello cresciuto a Valdebebas e seguito con grande attenzione dal club spagnolo anche dopo la sua cessione. Nell'intesa è stata inserita anche una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Valdepenas è atteso a Firenze nei prossimi giorni per aggregarsi al gruppo viola che ha iniziato il ritiro al Viola Park. Bruciati diversi club che avevano preso informazioni sul ragazzo tra cui l'Arsenal di Arteta.

Per Fabio Grosso si tratta di un rinforzo che amplia ulteriormente le soluzioni a disposizione per la difesa, dal momento che il 20enne spagnolo può giocare sia centrale di difesa a sinistra che terzino. La società viola continua così a costruire una rosa giovane ma ambiziosa, affiancando talenti emergenti a giocatori di maggiore esperienza. Dopo gli arrivi già ufficializzati nelle scorse settimane, il colpo Valdepeñas rappresenta un altro investimento sul futuro, con la speranza che il suo percorso possa ricalcare quello di altri giovani lanciati dai grandi club europei e poi esplosi definitivamente lontano da casa.