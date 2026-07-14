Paratici parla col Sassuolo per Thorstvedt. Per la fascia Bakayoko avanti a Lang
Conclusa l'avventura della Norvegia al Mondiale, secondo quanto riporta oggi La Nazione la Fiorentina è pronta ad accelerare i contatti con il Sassuolo per Kristian Thorstvedt. I rapporti tra i due club sono costanti e prende sempre più quota l'ipotesi di inserire Simon Sohm come contropartita tecnica nell'operazione, una soluzione che potrebbe facilitare il raggiungimento dell'intesa economica.
Movimenti importanti anche sulle corsie esterne, dove la dirigenza viola continua a valutare diversi profili. Nelle ultime ore il nome di Johan Bakayoko del Lipsia sembra aver guadagnato terreno nelle preferenze del club, superando momentaneamente quello di Noa Lang del Napoli. Resta inoltre molto caldo il dossier relativo a Luca Koleosho del Burnley.
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