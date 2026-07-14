Perché la Fiorentina non chiude per Oso. Nazione: "La prima scelta è Ruggeri"

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La Nazione è sicura: l’affare con il Siviglia per Oso è sulla scrivania di Paratici, pronto per essere firmato, controfirmato e poi depositato in Lega. La cifra è già stata pattuita, 12 milioni di euro per il laterale mancino spagnolo con origini argentine. Ma secondo il quotidiano c'è un motivo per cui il direttore sportivo della Fiorentina non sta chiudendo l'affare ed è da ricondurre sempre alla Spagna.

Oso infatti non sarebbe la prima scelta dei viola che invece sperano ancora di poter convincere l'Atletico Madrid per Matteo Ruggeri, terzino sinistro ex Atalanta che ha fatto un'ottima stagione in Liga dopo l'acquisto da parte dei colchoneros per oltre 20 milioni di euro. La prima scelta è lui, la Fiorentina starebbe provando con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.