Calciomercato La Fiorentina guarda in Costa d'Avorio: oggi importante per Oulai. Occhi su Kessie

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La Fiorentina non si ferma e per il centrocampo punta su due centrocampisti della Costa d'Avorio: Oulai del Trabzonspor e Kessie, attualmente svincolato

La Fiorentina continua a muoversi con decisione sul mercato e uno dei nomi più caldi per il centrocampo resta quello di Christ Inao Oulaï, giocatore ivoriano del Trabzonspor che si è messo in mostra al Mondiale. La trattativa tra i due club prosegue senza sosta e nelle prossime ore potrebbe arrivare un segnale importante direttamente dal giocatore. Oggi, infatti, Oulaï è atteso in Turchia per la ripresa della stagione con il club che ne detiene il cartellino e la sua presenza sarà particolarmente significativa per capire quali siano le sue reali intenzioni. Il centrocampista ha manifestato apertura totale alla destinazione viola e il suo atteggiamento nei confronti del Trabzonspor potrebbe contribuire ad agevolare la trattativa.

Resta la distanza economica tra Fiorentina e Trabzonspor, ma è più sottile

Il nodo principale resta quello economico. Il club turco continua a valutare il proprio centrocampista circa 30 milioni di euro, una cifra considerata molto elevata dalla dirigenza gigliata. La Fiorentina, forte della volontà del calciatore, sta lavorando per abbassare le richieste e trovare una formula che possa soddisfare tutte le parti. I contatti proseguono e il dialogo resta aperto, con la sensazione che la partita sia tutt'altro che chiusa. I viola considerano Oulaï un profilo ideale per rinforzare la mediana grazie alla sua fisicità, alla capacità di recuperare palloni e alla qualità nella costruzione del gioco.

Occhio all'altro nome ivoriano, Kessie

Parallelamente resta viva anche un'altra suggestione per il centrocampo, anche lui giocatore ivoriano: quella che porta a Franck Kessié (come anticipato ieri su queste pagine). L'ex Milan è destinato a lasciare l'Arabia Saudita dopo i tre anni all'Al-Ahli e il suo nome è tornato nei radar di diversi club europei visto che attualmente è svincolato. La Fiorentina segue con attenzione l'evolversi della situazione, pur consapevole delle difficoltà economiche legate all'ingaggio dell'ivoriano. Per il momento Oulaï resta la priorità, ma il mercato viola potrebbe presto regalare nuovi sviluppi anche sul fronte dell'ex rossonero.