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La storia di Antonio Rattín e il motivo per cui Inghilterra-Argentina non è solo Inghilterra-Argentina: ascolta Mundialito!

La storia di Antonio Rattín e il motivo per cui Inghilterra-Argentina non è solo Inghilterra-Argentina: ascolta Mundialito!FirenzeViola.it
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Oggi alle 17:40Radio FirenzeViola
di Alessandro Di Nardo

I Mondiali scandiscono il tempo delle nostre vite e adesso anche del palinsesto di Radio FirenzeViola: sulle nostre frequenze ecco Mundialito, un format giornaliero che troverete all'interno del palinsesto della nostra radio. A curarlo Alessandro Di Nardo, che ogni giorno ci racconta storie, personaggi e contraddizioni del primo Mondiale a tre paesi, Stati Uniti, Messico e Canada.

Nella puntata di oggi un breve excursus su Inghilterra-Argentina, una partita che non è soltanto una partita ma che incrocia precedenti, momenti iconici dello sport e la rivalità bellica per le Falkland (o Malvinas). Tutto questo, condensato di nuovo su un campo di calcio, mercoledì alle ore 21 italiane.

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