RFV Smith (Bournemouth Daily Echo): "Vi racconto la stagione di Jimenez in Inghilterra"

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Il giornalista Alexander Smith del Bournemouth Daily Echo è intervenuto a Radio Firenze Viola, nella trasmissione "Chi si compra", per parlare di Alex Jimenez, reduce da una stagione proprio con la maglia delle Cherries prima del suo approdo in viola. "È stata una stagione davvero buona sul campo per lui. Ha cementato il suo posto nell'undici titolare come terzino destro, mostrandosi come un giocatore tanto giovane quanto interessante, formando un'intesa davvero buona con Rayan dal suo arrivo a gennaio. È stata una stagione davvero promettente per lui in campo. Sembrava che il Bournemouth avesse trovato il sostituto di Adam Smith, un sostituto a lungo termine, finché poi non è arrivata la sospensione di maggio"

Il suo ambientamento in Premier è stato veloce.

Assolutamente, tanto al campionato e alle sue caratteristiche quanto anche al sistema di Andoni Iraola al Bournemouth, sopratutto come terzino destro aggressivo e veloce. Sembrava davvero essere a suo agio e molto adatto alle dinamiche del campionato. La posizione principale per lui al Bournemouth è stata quella di terzino destro, ha giocato lì per la maggior parte delle partite, a volte è stato schierato anche come ala destra a causa delle sue, diciamo, capacità offensive. È apparso davvero in forma anche quando è stato impiegato lì. Le sue sovrapposizioni sulla destra partendo dalla posizione di terzino sono state impressionanti. Penso che questo sia uno dei lati positivi. Certo, può ricoprire diversi ruoli e lo ha fatto molto bene al Bournemouth, dove comunque è stato solido anche da un punto di vista difensivo: ecco, non è solo un terzino di spinta. Sa anche difendere bene e lo ha dimostrato in entrambe le fasi di gioco.

Il giocatore, a maggio, è stato messo fuori rosa per alcuni messaggi inappropriati inviati via social a una 15enne. Il Bournemouth ha agito in via preventiva e ha aperto un'indagine interna. Qual è la situazione in tal senso? Tutto ciò avuto un peso nella decisione del club di cedere Jimenez?

Jimenez rimane sotto indagine, anche da parte della Football Association. Immagino che questo abbia potenzialmente giocato un ruolo nel suo trasferimento, il Bournemouth potrebbe anche aver accelerato per cederlo, in conseguenza di ciò. L'indagine è ancora in corso, non sono del tutto sicuro di quando si arriverà all'esito. Non so con certezza se abbia giocato un ruolo, ma immagino che possa anche essere stato così.

Tornando al campo, e considerando quanto mostrato dal giocatore quest'anno, come giudichi l'operazione dal punto di vista della Fiorentina?

Da un punto di vista calcistico penso che questa sia una mossa davvero ottima per la Fiorentina. Jimenez è un giovane prospetto davvero interessante come terzino destro. Ovviamente ha già conoscenza della Serie A avendo giocato con il Milan. Sembrava davvero essere in grado di fiorire anche in Premier League. Insomma, la Fiorentina si è assicurata davvero un ottimo giocatore.