RFV Ascari: "Bravo Paratici ad anticipare concorrenza su profili importanti ma futuribili"

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L'agente Eugenio Ascari è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare del mercato già molto attivo della Fiorentina: "Nessuno si sarebbe aspettato un inizio così scoppiettante. Bravo Paratici a mettere le mani su giocatori importanti ma giovani e futuribili, precedendo anche big per Viery e soprattutto Atta. E bravo a tenere le trattative sotto traccia e in pieno silenzio uscito allo scoperto solo dopo le firme"

Presi con ingaggi sostenibili? "Se paragoniamo gli ingaggi che percepiscono i fuori rosa della Roma e il contratto sottoscritto dai viola, è un merito di Paratici avere tenuto stipendi bassi visto che sono giovani. Parlavate dell'appeal che sta tornando ad avere la Fiorentina, credo che Paratici ha dei rapporti e riesca ad avere la meglio come nel caso di Dragusin"

Che ne pensa della cessione di alcuni giovani a titolo definitivo? "Amatucci fa il ruolo di Fagioli e non avrebbe trovato spazio, la formula è stata una scelta obbligata, bisogna iniziare a selezionare questi ccalciatori che hai. Harder al Padova ha fatto bene ma meno di quanto ci si aspettasse comunque nulla toglie che possa riprenderlo con una recompra. Per me è più un cruccio la cessione di Favasuli che ora ha debuttato in Nazionale".

Fazzini non è da Fiorentina? "E' stata una stagione difficile per tutti, la Fiorentina lo ha ceduto con diritto di riscatto ad 8 e nel caso ci rientrerebbe visto che lo pagava dieci"

Le caratteristiche di Oulai quali sono? "Un box to box, alternativa non a Fagioli ma a Thorstvedt. Con lui a destra, Fagioli in mezzo e Atta a sinistra sarebbe un centrocampo straordinario. A centrocampo sono tanti, io forse monetizzerei da Mandragora che è più avanti".