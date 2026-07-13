RFV Bressan: "Atta ha classe e potenziale, Con Jimenez simil ala Grosso avrà un'idea precisa"

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Mauro Bressan è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per parlare di Fiorentina: "Erano anni che non c'era un inizio di mercato così scoppiettante e sono arrivati giocatori importanti come Atta e Dragusin. Poi il mercato non è finito, servono giocatori esterni. Sono convinto che Paratici stia facenddo un buon lavoro e ha un bel budget. E' importante partire con i giocatori ad inizio ritiro. Poi per le cessioni è giusto che Grosso valuti i giocatori che sono in rosa, sono importanti anche le uscite".

Giocatori importanti come Atta quanto sono importanti? "Sono stato sorpreso anche io, Paratici vuole dare entusiasmo alla piazza dopo una stagione in sofferenza e l'inizio è buono perché Atta è un giocatore cchee era ambito da piazze importanti. Erano anni che non c'era questo entusiasmo per gli acquisti già all'inizio del ritiro".

Oulai pensi sia ideale per la Fiorentina? "Ho visto e seguito le caratteristiche di questo ragazzo non altto ma dinamico che trasforma le azioni difensive in offensive, non ha grandi geometrie ed è meno ordinato di Fagioli ma dipende sempre quello che vuole Grosso. Ce ne sono tanti in rosa e si parla di lui e di Thorstvedt ma poi in campo vanno solo tre, quindi ci vuole equilibrio. Atta è un centrocampista che ad Udine ha dimosstrato classe incredibile e grande potenziale visto che è giovane e Grosso può insegnargli tanto".

Il giudizio su Jimenez? "Come caratteristiche è più un'ala che un terzino perché è vivace ee intraprendente, veloce e accompagna l'azione. Un Dodo più offensivo, ma se la Fiorentina l'ha preso per quel ruolo poi i centrocampisti devono dare obiettivo perché lui va e crossa non sta a fare le diagonali".