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Calamai: "Dubbio capitano, De Gea opzione migliore per indossare la fascia"

Calamai: "Dubbio capitano, De Gea opzione migliore per indossare la fascia"FirenzeViola.it
Oggi alle 09:44Radio FirenzeViola
di Giacomo A. Galassi

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola: "Uno dei nodi che dovrà scegliere Grosso è quello del capitano. Per la direzione che sta prendendo questa campagna acquisti pirotecnica della Fiorentina non esagero nel dire che potrebbero arrivare 8-9 undicesimi di giocatori nuovi tra i titolari. Non una rivoluzione, un totale rinnovamento. E in uno scenario così nuovo e complesso, con uno spogliatoio da ricostruire, la conferma di De Gea potrebbe essere l'opzione migliore. Anche perché non c'è giocatore che non riconoscerebbe a De Gea il ruolo di leader".

Il CNB di oggi: