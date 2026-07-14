Calciomercato CSC Flash: "I dettagli di Valdepenas. Fiorentina-Oulai, si entra nel vivo"

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Consueto appuntamento con il "Chi si compra? Flash!", la pillola di calciomercato a cura della redazione di FirenzeViola.it.

Chiusura per Valdepenas

La Fiorentina ha chiuso per 8 milioni di euro l'acquisto di Victor Valdepenas, difensore classe 2006 in arrivo dal Real Madrid e cresciuto nel settore giovanile dei blancos. Il club madrileno manterrà il 50% sulla futura rivendita del giocatore oltre che un diritto di recompra sul ragazzo. Nel contratto, in caso di permanenza in viola, è stata inserita una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Un contratto che sempre in caso di permanenza a Firenze sarà di cinque anni

La situazione Oulai

I viola restano sempre molto attenti al fronte Oulai, centrocampista del Trabzonsport che ha già dato il suo si alla Fiorentina. A breve si entrerà nel vivo della trattativa. Il club turco chiede 25/30 milioni mentre la Fiorentina si è spinta a circa 20 milioni. C'è distanza, i viola dovranno effettuare una cessione per trovare ulteriori fondi.

Le richieste per Moreno

Sul fronte delle cessioni invece Moreno è uno dei giocatori più richiesti. Su di lui ci sono Monza, Strasburgo, Getafe e Espanyol. La Fiorentina vorrebbe monetizzare intorno ai 12/14 milioni dalla sua cessione

Al lavoro sulle fasce

Resta in orbita Fiorentina anche il nome di Arokodare del Wolverhampton. In passato con il giocatore ci sono già stati ammiccamenti ma la trattativa non è facile visto che il profilo è alto e andrà capita la volontà del ragazzo. La Fiorentina aspetta anche novità dal Burnley per Koleosho.