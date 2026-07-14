FirenzeViola Valdepenas alla Fiorentina. chi è il difensore del Real: duttilità tattica e velocità alla Theo

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Scopriamo insieme quello che potrebbe essere il profilo del nuovo difensore viola, attualmente in forza al Real Madrid, Victor Valdepenas

La Fiorentina con Victor Valdepenas, sta scegliendo di seguire la strada che più di tutti ha indicato negli ultimi anni il Como di Cesc Fabregas con l’acquisto tre stagioni fa di Nico Paz proprio dal Real Madrid, puntare sui migliori giovani di un top club come i Blancos per avere in casa il progetto di un potenziale campione. Valdepenas infatti è uno di fiori all’occhiello della cantera madrilena, e per questo sembrerebbe essere finito nel mirino proprio di Fabio Paratici che è pronto a fiutare l’affare per quello che non può essere descritto come un semplice difensore.

Un difensore moderno

Valdepenas infatti ha la struttura atletica e fisica di un centrale di stazza, essendo alto 1,88 cm, ma ha qualità in velocità e in sprint, che ricordano quelle di un altro prodotto del Real Madrid come Theo Hernandez. Il classe 2006 spagnolo infatti, sullo stile dei giocatori moderni in grado di ricoprire più ruoli nelle varie zone del campo, può giocare sia come difensore centrale che come terzino sinistro, oltre che all’occorrenza anche come mezza ala di un centrocampo a tre. Duttilità e grandi doti atletiche e fisiche dunque sono le sue peculiarità principali per un ragazzo che, nella scorsa stagione, ha fatto il proprio esordio in prima squadra con la maglia del Real Madrid, giocando 78 minuti al Bernabeu contro l’Alaves.

Il parallelismo con Nico Paz

Un background dunque leggermente diverso da quello che aveva Nico Paz al momento del suo arrivo al Como, visto che il fantasista argentino nella stagione 23/24 aveva collezionato sette presenze con il Real Madrid (tre in Champions League, una in Coppa del Re e una in Liga) per un totale di 128 minuti giocati ed un gol realizzato. Questo non significa però che non si possa trattare comunque di un affare sulla falsariga proprio di quello che a quel tempo portò l’attuale trequartista comasco in serie A.

Più terzino che centrale per i viola

La speranza per la Fiorentina, che in ambito di mercato sembra essere avanti rispetto alla concorrenza per esempio del Bologna, è che magari, utilizzato proprio come terzino di spinta e di corsa e non come centrale, ruolo in cui con gli arrivi di Viery e Dragusin, Grosso può sentirsi più che coperto, Valdepenas possa ripercorrere in una zona di campo diversa, quelle che sono state le orme di Nico Paz. Con una certezza però, il Real Madrid, quando sa di avere tra le mani dei talenti di grande prospettiva, difficilmente tende a perdere il controllo del cartellino. Ma questa eventualmente per i viola sarebbe poi un’altra storia.