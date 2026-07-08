Kouadio, visite mediche terminate col Monza. Ora le firme: "Sono pronto!"
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Visite mediche con il Monza terminate per il difensore classe 2006 Eddy Kouadio: il centrale di proprietà della Fiorentina, che dopo un lungo tira e molla con l'Avellino ha deciso di trasferirsi in Brianza per disputare un campionato di Serie A, ha appena terminato i test medici in città e, uscendo dalla clinica dove è stato visitato, ha esclamato davanti alla stampa presente: "Sono pronto!". Kouadio oggi si è poi trasfertito presso il centro sportivo di Monzello dove completerà gli aspetti burocratici prima del suo passaggio al Monza.
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