Kouadio, visite mediche terminate col Monza. Ora le firme: "Sono pronto!"

vedi letture

Visite mediche con il Monza terminate per il difensore classe 2006 Eddy Kouadio: il centrale di proprietà della Fiorentina, che dopo un lungo tira e molla con l'Avellino ha deciso di trasferirsi in Brianza per disputare un campionato di Serie A, ha appena terminato i test medici in città e, uscendo dalla clinica dove è stato visitato, ha esclamato davanti alla stampa presente: "Sono pronto!". Kouadio oggi si è poi trasfertito presso il centro sportivo di Monzello dove completerà gli aspetti burocratici prima del suo passaggio al Monza.