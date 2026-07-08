RFV Ankara Messi e la tristissima Svizzera: ascolta la puntata di Mundialito!

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I Mondiali scandiscono il tempo delle nostre vite e adesso anche del palinsesto di Radio FirenzeViola: sulle nostre frequenze ecco Mundialito, un format giornaliero che troverete all'interno del palinsesto della nostra radio. A curarlo Alessandro Di Nardo, che ogni giorno ci racconterà storie, personaggi e contraddizioni del primo Mondiale a tre paesi, Stati Uniti, Messico e Canada.

Nella puntata di oggi ripartiamo dall'ennesimo istant classic che ci ha regalato questo Mondiale, scritto e diretto da Lionel Messi. Argentina-Egitto 3-2 è una partita che ci ricoderemo per sempre, anche a causa delle polemiche arbitrali. Di Svizzera-Colombia invece facevamo volentieri anche a meno...

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