RFV Fratini: "Venderei Kean per prendere Icardi. Grosso sarà il nuovo allenatore"

vedi letture

L'intermediario di mercato e talent-scout Michele Fratini è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola durante la puntata di "Palla al Centro" per tornare a parlare del futuro allenatore viola: "Verrà Grosso, non ho dubbi. Anche se si dice che è stato trovato l'accordo con Vanoli, non resterà".

La ritiene una scelta giusta?

"Io sono convinto di Grosso, per la ripartenza, per la ricostruzione e per raggiungere obiettivi europei. La Fiorentina sul mercato non potrà comprare tanto, perchè ci sono già Brescianini e Fabbian da riscattare obbligatorialmente. Per riaffrontare bene il mercato servirà qualche uscita, penso a Kean, non perchè non lo voglia. Se la clausola fino al 1° di luglio vale 62 milioni, io cercherei di vendere Kean e prenderei Mauro Icardi. Ha anche vinto nuovamente il campionato turco accanto a Osimhen. Adesso costa 10 milioni, è in scadenza, ma se vendesse Kean, la Fiorentina riuscirebbe a prenderlo e a fargli un contratto di 3 anni. Nonostante il contratto che percepisce la Fiorentina potrebbe essere aiutata dal fatto che è in scadenza. Paratici lo può prendere perchè è un suo pallino e perchè lo portò alla Sampdoria dal Barcellona, arrivando a vincere alcuni campionati primavera. Lì Paratici e Marotta fecero un colpo pazzesco. Con lui la Fiorentina comprerebbe una certezza e un bomber"

Ascolta il podcast per l'intervista completa